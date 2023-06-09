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Над Белгородом и Белгородским районом ночью сработала ПВО: есть повреждения домов

9 июня 2023, 06:08
Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"

ПВО сработала ночью в Белгороде и Белгородском районе

Повреждения зафиксировали в частных и многоквартирном домах в Разумном. Поквартирный обход для уточнения данных о разрушениях продолжили утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Не обошлось без повреждений — их выявили в многоквартирном и частных домах в Разумном.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, поквартирный обход продолжится утром 9 июня. К восстановлению постараются приступить как можно быстрее.

О работе системы ПВО глава региона сообщал и накануне вечером. На подлёте к Белгороду сбили две воздушные цели. Сообщалось о повреждениях крыши частного дома и автомобилей.

Громко над городом было в районе девяти часов вечера. После бахов в небе остались характерные следы. Спустя время в Сети появились многочисленные фото обломков от сбитого предмета.

Добавим, что система ПВО с начала недели в Белгороде и Белгородском районе работает практически каждый день.

Вечером над Белгородом сработала система ПВО
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#Инна Рогова#Пво#Повреждения#Дома#Обход#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Разумное#Вячеслав Гладков
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