Над Белгородом и Белгородским районом ночью сработала ПВО: есть повреждения домов

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Не обошлось без повреждений — их выявили в многоквартирном и частных домах в Разумном.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, поквартирный обход продолжится утром 9 июня. К восстановлению постараются приступить как можно быстрее.
О работе системы ПВО глава региона сообщал и накануне вечером. На подлёте к Белгороду сбили две воздушные цели. Сообщалось о повреждениях крыши частного дома и автомобилей.
Громко над городом было в районе девяти часов вечера. После бахов в небе остались характерные следы. Спустя время в Сети появились многочисленные фото обломков от сбитого предмета.
Добавим, что система ПВО с начала недели в Белгороде и Белгородском районе работает практически каждый день.