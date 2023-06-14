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Соболевку в Белгородской области обстреляли снарядами «Града»: есть повреждения

14 июня 2023, 12:10
Фото: 1MI

Дома и сельхозпредприятие пострадали при обстреле Соболевки в Белгородской области

Снаряды выпустили по частному сектору. Никто не пострадал, но есть повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ снова атаковали село Соболевка в Валуйском горокруге. По населённому пункту ударили из «Града». Обошлось без пострадавших.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряды выпустили по частному сектору. Повреждения получили пять частных домов. Там выбило окна, посекло фасады и кровли. Пострадала хозпостройка.

Разрушения есть и на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили административное здание, четыре единицы техники. Подомовой обход в селе продолжается.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты в Белгородском районе. По Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда. Под обстрелами были ещё Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Град#Спецоперация#СВО#Соболевка
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