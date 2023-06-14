Соболевку в Белгородской области обстреляли снарядами «Града»: есть повреждения

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
ВСУ снова атаковали село Соболевка в Валуйском горокруге. По населённому пункту ударили из «Града». Обошлось без пострадавших.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряды выпустили по частному сектору. Повреждения получили пять частных домов. Там выбило окна, посекло фасады и кровли. Пострадала хозпостройка.
Разрушения есть и на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили административное здание, четыре единицы техники. Подомовой обход в селе продолжается.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты в Белгородском районе. По Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда. Под обстрелами были ещё Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга.