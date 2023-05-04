Застройщик в Шебекино повредил археологический памятник, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту случившегося возбудили в апреле. Тогда в полиции не стали уточнять подробности, сославшись на тайну следствия. Интересно, что уголовное дело подобного рода в регионе возбудили впервые за последние пять лет, однако аналогичные ситуации в Белгородской области уже бывали.