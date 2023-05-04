Застройщик в Шебекино повредил археологический памятник, возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В уголовном деле по факту повреждения объекта культурного наследия в Шебекино появились новые подробности. Археологический памятник «Шебекино селище-1», где нашли предметы эпохи бронзового века, пострадал по вине застройщика. Придётся проводить спасательные работы.
Предположительно, на участке вела работы компания «Соверен». На текущий момент организация строит две многоэтажки в Шебекино на улице Петровского. Застройщик подрезал грунт на территории памятника, выкопал два котлована под строительство домов, залил фундамент под одно из зданий. Это причинило объекту частичный вред, пишет издание со ссылкой на данные правительства региона.
Восстановить памятник культуры не выйдет, поэтому необходимо провести спасательные работы и изъять археологические предметы. На территории селища специалисты обнаружили обработанный кремень и фрагменты лепных сосудов с орнаментом эпохи позднего бронзового века.
Уголовное дело по факту случившегося возбудили в апреле. Тогда в полиции не стали уточнять подробности, сославшись на тайну следствия. Интересно, что уголовное дело подобного рода в регионе возбудили впервые за последние пять лет, однако аналогичные ситуации в Белгородской области уже бывали.
Как уточнили в правительстве области, в конце 2021 года повредили объект культурного наследия «Белгород селище-10». В этом месте ООО «НЖ-Проект» строило ФОК. Организацию оштрафовали на 50 тыс. рублей.
В 2023 году пострадали ещё два культурных объекта — «Селище-17 у села Ильинка» и «Мужская гимназия» в Бирюче. Виновных обязали заплатить штрафы. С 2018 года в регионе уголовных дел из-за подобных случаев не возбуждали. Исключением стало только дело в Шебекинском округе.