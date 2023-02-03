У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО

В далёком 2018 году, когда не было коронавируса и спецоперации, редакция «Бел.Ру» гуляла по территории бывшего сахарного завода. На тот момент посетить его мог каждый желающий, хотя и были таблички «Охраняется государством». Но охраняли здание только сами таблички. Теперь же это действительно опасно, но уже из-за обстрелов.