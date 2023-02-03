У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Новой Таволжанке Шебекинского округа есть закрытый в 2011 году сахарный завод. Этим зданием гордится большинство белгородцев за его уникальность и красоту, хотя после закрытия оно проживает не лучшие свои времена.
Сейчас это объект культурного наследия, хотя федерального значения он и не приобрёл. Белгородцы, в частности, жители Шебекинского округа, переживают за дальнейшую судьбу бывшего сахарного завода. Написали об объекте даже губернатору с просьбой преобразить это место.
Можно восстановить здание и запустить производство сахара, либо сделать для культурного отдыха людей. Это место нравится не только мне, но и очень многим людям!
Елена, белгородка
Вместо губернатора ответил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что комплекс является собственностью Белгородской области и относится к объектам культурного наследия. Белгородку разочаровал такой ответ: если он относится к культурному наследию, почему же он в таком состоянии?
Позже Владимир Жданов подробно раскрыл тему бывшего сахарного завода. Оказалось, что до начала спецоперации в регион поступало множество предложений о том, как решить судьбу здания. Одно из них было от киностудии «Мосфильм», которая хотела оформить там съёмочный павильон.
Не буду скрывать, что до начала всех событий у меня была договорённость с «Мосфильмом». Хотели здание отработать под съёмочный павильон. Есть ещё предложения. Как только у нас наступят благоприятные времена, обязательно займёмся этим зданием, найдём ему применение, чтобы оно было достоянием Новой Таволжанки. А что это будет — решим вместе.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Но когда наступят эти «благоприятные времена» и останутся ли у «Мосфильма» и других интересные предложения, сказать сейчас невозможно. Остаётся надеяться, что спецоперация не уничтожит окончательно бывший сахарный завод в Новой Таволжанке, и у белгородцев будет шанс увидеть это место в безопасности и всей его красоте.
А возобновлять производство сахара там точно не планируют. По словам Владимира Жданова, это невыгодно инвесторам. С начала прошлого века технологии продвинулись далеко вперёд. К тому же, много из здания просто вынесли.
В своё время внутри здания были вырезаны все металлические конструкции, основная часть из них были несущими.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
В далёком 2018 году, когда не было коронавируса и спецоперации, редакция «Бел.Ру» гуляла по территории бывшего сахарного завода. На тот момент посетить его мог каждый желающий, хотя и были таблички «Охраняется государством». Но охраняли здание только сами таблички. Теперь же это действительно опасно, но уже из-за обстрелов.