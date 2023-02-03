Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО

3 февраля 2023, 08:10
Фото: Bel.ru

«Мосфильм» хотел использовать заброшенный завод под Белгородом для съёмочной площадки

О договорённости сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Жители беспокоятся, что культурное наследие Белгородской области заброшено и забыто.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа есть закрытый в 2011 году сахарный завод. Этим зданием гордится большинство белгородцев за его уникальность и красоту, хотя после закрытия оно проживает не лучшие свои времена.

Сейчас это объект культурного наследия, хотя федерального значения он и не приобрёл. Белгородцы, в частности, жители Шебекинского округа, переживают за дальнейшую судьбу бывшего сахарного завода. Написали об объекте даже губернатору с просьбой преобразить это место.

Можно восстановить здание и запустить производство сахара, либо сделать для культурного отдыха людей. Это место нравится не только мне, но и очень многим людям!
Елена, белгородка

Вместо губернатора ответил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что комплекс является собственностью Белгородской области и относится к объектам культурного наследия. Белгородку разочаровал такой ответ: если он относится к культурному наследию, почему же он в таком состоянии?

Фото: Евгений Грицков / 1MI

Позже Владимир Жданов подробно раскрыл тему бывшего сахарного завода. Оказалось, что до начала спецоперации в регион поступало множество предложений о том, как решить судьбу здания. Одно из них было от киностудии «Мосфильм», которая хотела оформить там съёмочный павильон.

Не буду скрывать, что до начала всех событий у меня была договорённость с «Мосфильмом». Хотели здание отработать под съёмочный павильон. Есть ещё предложения. Как только у нас наступят благоприятные времена, обязательно займёмся этим зданием, найдём ему применение, чтобы оно было достоянием Новой Таволжанки. А что это будет — решим вместе.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Но когда наступят эти «благоприятные времена» и останутся ли у «Мосфильма» и других интересные предложения, сказать сейчас невозможно. Остаётся надеяться, что спецоперация не уничтожит окончательно бывший сахарный завод в Новой Таволжанке, и у белгородцев будет шанс увидеть это место в безопасности и всей его красоте.

А возобновлять производство сахара там точно не планируют. По словам Владимира Жданова, это невыгодно инвесторам. С начала прошлого века технологии продвинулись далеко вперёд. К тому же, много из здания просто вынесли.

В своё время внутри здания были вырезаны все металлические конструкции, основная часть из них были несущими.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

В далёком 2018 году, когда не было коронавируса и спецоперации, редакция «Бел.Ру» гуляла по территории бывшего сахарного завода. На тот момент посетить его мог каждый желающий, хотя и были таблички «Охраняется государством». Но охраняли здание только сами таблички. Теперь же это действительно опасно, но уже из-за обстрелов.

Фото: Евгений Грицков / 1MI
Новотаволжанский сахарный завод срочно ищет новых Боткиных
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области продают конфискованную землю с объектом культурного наследияНа месте сахарного завода в Новой Таволжанке запустят новое производствоЭксперт: Уникальный комплекс сахарного завода требует срочной реставрации
#Ася Дугнист#Мосфильм#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Владимир Жданов#Сахарный завод#Объект культурного наследия#Заброшенный завод
Подпишитесь
Белгород засыпает снегом: видео
Сегодня, 09:58
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Сегодня, 06:52
В Белгороде хотят узаконить установку кондиционеров в МКД
Сегодня, 08:41
В общежитии под Белгородом после обстрела три месяца не могут вставить окна
Сегодня, 07:31
Чиновник Росимущества в Белгороде попал под уголовное дело за превышение полномочий
Сегодня, 11:50