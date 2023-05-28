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БПЛА атаковал зернохранилище в Белгородской области

28 мая 2023, 16:27
Это произошло на сельхозпредприятии в Шебекинском округе. Сотрудников вывезли на безопасное расстояние, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 28 мая попало село Муром Шебекинского горокруга. С дрона атаковали зернохранилище сельхозпредприятия — пробита крыша. Обошлось без пострадавших.

Сотрудников предприятия уже вывезли на безопасное расстояние. Помимо атаки зернохранилища, в Муроме есть повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы, по информации губернатора, уже на месте. Они устраняют последствия обстрела.

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#Кристина Семенчук#Приграничье#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Разрушения#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия
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