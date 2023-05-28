БПЛА атаковал зернохранилище в Белгородской области

Сотрудников предприятия уже вывезли на безопасное расстояние. Помимо атаки зернохранилища, в Муроме есть повреждения линии электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы, по информации губернатора, уже на месте. Они устраняют последствия обстрела.