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В приграничной Козинке в Белгородской области от атак пострадали 177 домов

23 июня 2023, 12:29
Фото: страница Геннадия Бондарева в соцсети
Четыре здания полностью разрушены. По словам главы Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева, восстановительные работы уже начались.
Сюжет
Обстрел

В Козинке Грайворонского горокруга подсчитали число домов, пострадавших от атаки ДРГ и от обстрелов. Всего повреждния получили 177 домов. Из этого количества четыре здания разрушены полностью.

Информация актуальна на 23 июня. Как заявил глава горокруга Геннадий Бондарев, сейчас оперативная обстановка позволила специалистам произвести оценку ущерба.

Восстановительные работы, по словам Бондарева, уже начались.

После атаки диверсантов в конце мая сообщалось, что повреждения в Грайворонском горокруге получил 381 дом. Больше всего разрушений было в Козинке.

Напомним, что в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга от атаки ДРГ и обстрелов пострадали четыре многоквартирных и 462 частных дома.

Фото: страница Геннадия Бондарева в соцсети
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