Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ

Во время визита журналистов на пропускной пункт в приграничном селе Козинка, который был обстрелян во время атаки ДРГ в понедельник, начался новый обстрел, прилёт пришёлся по КПП. Представители СМИ не успели посетить объект и заснять последствия обстрелов 22 мая - пришлось ретироваться, укрыться в бронированном автомобиле и покинуть село. Никто не пострадал.