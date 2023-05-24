Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Во время визита журналистов на пропускной пункт в приграничном селе Козинка, который был обстрелян во время атаки ДРГ в понедельник, начался новый обстрел, прилёт пришёлся по КПП. Представители СМИ не успели посетить объект и заснять последствия обстрелов 22 мая - пришлось ретироваться, укрыться в бронированном автомобиле и покинуть село. Никто не пострадал.
Видео, снятое за несколько секунд до обстрела, смотрите в нашем Telegram-канале.
Ранее о страшных событиях в Белгородской области рассказала жительница села Козинка, которая попала под обстрел и получила ранение, а также глава горокруга Геннадий Бондарев.