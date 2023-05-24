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Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ

24 мая 2023, 13:08
Фото: Bel.ru
24 мая представители нескольких СМИ посетили Грайворонский горокруг в Белгородской области, который двумя днями ранее атаковали украинские диверсанты. В селе Козинка группа журналистов, в том числе от Бел.Ру, попала под миномётный обстрел.
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СВО

Во время визита журналистов на пропускной пункт в приграничном селе Козинка, который был обстрелян во время атаки ДРГ в понедельник, начался новый обстрел, прилёт пришёлся по КПП. Представители СМИ не успели посетить объект и заснять последствия обстрелов 22 мая - пришлось ретироваться, укрыться в бронированном автомобиле и покинуть село. Никто не пострадал. 

Видео, снятое за несколько секунд до обстрела, смотрите в нашем Telegram-канале.

Ранее о страшных событиях в Белгородской области рассказала жительница села Козинка, которая попала под обстрел и получила ранение, а также глава горокруга Геннадий Бондарев.

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#Артем Черненко#Приграничье#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Атака ДРГ на Белгородскую область#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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