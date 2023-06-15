Они снесли ворота и загнали машину: Белгородка о заходе диверсантов в Козинку

По словам одной из местных жительниц, диверсанты снесли ворота её дома и загнали машину во двор: «На обеих руках жёлтые повязки. А ещё была большая машина, не знаю, как называется. Их сидело человек 30. Была техника и во дворе у меня. Такая большая машина — они повалили ворота. Я думаю, что это мне всё, если загнали машину. Потом смотрю - выгоняют машину, такие встревоженные. Видно наши их прогнали».