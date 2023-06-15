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Они снесли ворота и загнали машину: Белгородка о заходе диверсантов в Козинку

15 июня 2023, 07:50
Фото: Известия

Белгородка рассказала о заходе диверсантов в Грайворонский округ 22 мая

«Известия» сняли репортаж из села Козинка Грайворонского округа, куда 22 мая заходили диверсанты.

Сейчас в селе Козинка стоят опустевшие и разрушенные дома, в населённом пункте осталось жить несколько семей. От села до границы, как отметил корреспондент, около 200 метров. Один из местных жителей рассказал, что 22 мая было четыре прилёта со стороны ВСУ: «Я не знаю, как теперь восстановить дом. Я его теперь не восстановлю. Я потерял здоровье, всё».

По словам одной из местных жительниц, диверсанты снесли ворота её дома и загнали машину во двор: «На обеих руках жёлтые повязки. А ещё была большая машина, не знаю, как называется. Их сидело человек 30. Была техника и во дворе у меня. Такая большая машина — они повалили ворота. Я думаю, что это мне всё, если загнали машину. Потом смотрю - выгоняют машину, такие встревоженные. Видно наши их прогнали».

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