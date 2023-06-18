Белгородское приграничное село Козинка второй раз за день попало под обстрел

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Сообщения об обстрела села Козинка Грайворонского горокруга вновь пришли жителям Белгородской области. Ранее аналогичные уведомления поступали рано утром — в 8:20.
Какой-либо информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.
Село Козинка находится возле самой границы с Украиной. Обстреливать населённый пункт начали с осени прошлого года, после отступления российских войск из Харьковской области. Больше всего село пострадало после захода в него диверсантов — тогда даже погиб человек.
Аналогичная ситуация в шебекинском селе Муром, которое также попало сегодня под огонь ВСУ.