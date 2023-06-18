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Белгородское приграничное село Козинка второй раз за день попало под обстрел

18 июня 2023, 10:12
Фото: Bel.ru
РСЧС вновь рассылает уведомления об обстреле села Козинка Грайворонского горокруга.
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Обстрел

Сообщения об обстрела села Козинка Грайворонского горокруга вновь пришли жителям Белгородской области. Ранее аналогичные уведомления поступали рано утром — в 8:20.

Какой-либо информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

Село Козинка находится возле самой границы с Украиной. Обстреливать населённый пункт начали с осени прошлого года, после отступления российских войск из Харьковской области. Больше всего село пострадало после захода в него диверсантов — тогда даже погиб человек.

Аналогичная ситуация в шебекинском селе Муром, которое также попало сегодня под огонь ВСУ.

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