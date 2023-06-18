ВСУ снова обстреливают Шебекинский горокруг Белгородской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Село Муром в Шебекинском горокруге снова попало под огонь ВСУ, сообщает РСЧС. Данных о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.
Село Муром страдает от обстрелов со стороны Украины уже долгое время — с осени прошлого года, после отступления ВС РФ из Харьковской области. Аналогичная ситуация в грайворонской Козинке: село пострадало ещё и после захода в него диверсантов — тогда погиб человек.
Козинка также утром попала под обстрел со стороны Украины.