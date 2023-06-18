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ВСУ снова обстреливают Шебекинский горокруг Белгородской области

18 июня 2023, 06:34
Фото: Bel.ru
Оповещения об обстреле села Муром в Шебекинском горокруге стали приходить белгородцам в полдесятого утра.
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Обстрел

Село Муром в Шебекинском горокруге снова попало под огонь ВСУ, сообщает РСЧС. Данных о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

Село Муром страдает от обстрелов со стороны Украины уже долгое время — с осени прошлого года, после отступления ВС РФ из Харьковской области. Аналогичная ситуация в грайворонской Козинке: село пострадало ещё и после захода в него диверсантов — тогда погиб человек.

Козинка также утром попала под обстрел со стороны Украины.

Белгородская область с самого утра под огнём ВСУ
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