ВСУ снова обстреливают Шебекинский горокруг Белгородской области

Село Муром страдает от обстрелов со стороны Украины уже долгое время — с осени прошлого года, после отступления ВС РФ из Харьковской области. Аналогичная ситуация в грайворонской Козинке: село пострадало ещё и после захода в него диверсантов — тогда погиб человек.