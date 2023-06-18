Белгородская область с самого утра под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Сообщения об обстреле села Козинка Грайворонского горокруга пришли жителям Белгородской области в 8:20.
Какой-либо информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.
Село Козинка находится возле самой границы с Украиной. Обстреливать населённый пункт начали с осени прошлого года, после отступления российских войск из Харьковской области. Больше всего село пострадало после захода в него диверсантов — тогда даже погиб человек.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, лучший способ решить проблему — присоединить украинский город к региону.