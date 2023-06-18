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Белгородская область с самого утра под огнём ВСУ

18 июня 2023, 06:04
Фото: Bel.ru
Село Казинка Грайворонского горокруга в восемь утра попало под очередной обстрел.
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Обстрел

Сообщения об обстреле села Козинка Грайворонского горокруга пришли жителям Белгородской области в 8:20.

Какой-либо информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

Село Козинка находится возле самой границы с Украиной. Обстреливать населённый пункт начали с осени прошлого года, после отступления российских войск из Харьковской области. Больше всего село пострадало после захода в него диверсантов — тогда даже погиб человек.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, лучший способ решить проблему — присоединить украинский город к региону.

Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области
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