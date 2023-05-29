В Сети появилось видео пожара после обстрела Козинки

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Так, по словам губернатора, в селе Козинка прилетело в здание гостиницы и мойки, в результате чего произошло возгорание. Обошлось без пострадавших. Оперативные и аварийные службы работают на месте.
Также в селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга повреждены линии электропередачи. Село осталось без света, как и Шамино, и Архангельское. Пострадавших нет.
Напомним, этим утром Шебекинский горокруг попал под обстрел ВСУ. Были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четверо человек. Все они доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.