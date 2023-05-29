В Сети появилось видео пожара после обстрела Козинки

Напомним, этим утром Шебекинский горокруг попал под обстрел ВСУ. Были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четверо человек. Все они доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.