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В Сети появилось видео пожара после обстрела Козинки

29 мая 2023, 10:06
Фото: 1MI
Ранее о последствиях утренней атаки ВСУ на Шебекинский и Грайворонский горокруга рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Так, по словам губернатора, в селе Козинка прилетело в здание гостиницы и мойки, в результате чего произошло возгорание. Обошлось без пострадавших. Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Также в селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга повреждены линии электропередачи. Село осталось без света, как и Шамино, и Архангельское. Пострадавших нет.

Видео: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Напомним, этим утром Шебекинский горокруг попал под обстрел ВСУ. Были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четверо человек. Все они доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. 

Четверо шебекенцев пострадали в результате атаки ВСУ
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