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Под снарядами «Града» оказалось несколько сёл в Белгородской области

15 июня 2023, 08:57
Фото: Bel.ru

ВСУ за день обстреляли пять районов Белгородской области

Без повреждений не обошлось: их зафиксировали в Соболевке Валуйского горокруга. Помимо этого, ВСУ с беспилотников сбросили взрывные устройства на несколько населённых пунктов. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

14 июня ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия зафиксировали в Валуйском горокруге. Снарядами «Града» здесь обстреляли Соболевку. Повреждения получили семь домов, здание сельхозпредприятия, четыре машины и четыре единицы сельхозтехники. Снарядами «Града» в Валуйском горокруге накануне также накрыли Новопетровку и хутор Жердевка.

В Шебекинском горокруге под обстрелы попали Новая Таволжанка, Марьино, Белянка. Над селом Середа сбросили три гранаты с беспилотника. По информации главы региона, разрушений нет.

ВСУ 14 июня также обстреляли Журавлёвку в Белгородском районе. Помимо этого, противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство и пять гранат.

С дронов накануне сбросили четыре взрывных устройства рядом с посёлком Горьковский в Грайворонском горокруге. В Краснояружском районе в тот же день обстреляли окраину села Вязовое.

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