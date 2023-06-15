Под снарядами «Града» оказалось несколько сёл в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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14 июня ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Последствия зафиксировали в Валуйском горокруге. Снарядами «Града» здесь обстреляли Соболевку. Повреждения получили семь домов, здание сельхозпредприятия, четыре машины и четыре единицы сельхозтехники. Снарядами «Града» в Валуйском горокруге накануне также накрыли Новопетровку и хутор Жердевка.
В Шебекинском горокруге под обстрелы попали Новая Таволжанка, Марьино, Белянка. Над селом Середа сбросили три гранаты с беспилотника. По информации главы региона, разрушений нет.
ВСУ 14 июня также обстреляли Журавлёвку в Белгородском районе. Помимо этого, противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство и пять гранат.
С дронов накануне сбросили четыре взрывных устройства рядом с посёлком Горьковский в Грайворонском горокруге. В Краснояружском районе в тот же день обстреляли окраину села Вязовое.