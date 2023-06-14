В Шебекино приступили к формированию реестра повреждённого обстрелами жилья

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В Шебекино приступили к формированию реестра повреждённого жилья. Представители администрации обходят жилые массивы. Вместе с тем информацию принимают и от собственников о повреждениях квартир и домов.
Обратиться можно по телефону 8-919-220-49-76. Необходимо отправить СМС-сообщение в формате: адрес, ФИО, контактный номер телефона, характер повреждений.
Помимо этого, накануне рабочие начали закрывать разбитые окна для поддержания теплового контура. Это временная мера до полного восстановления жилья.
Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе в результате обстрелов повреждено более 2 тыс. домов и квартир. Власти на днях приступили к оценке причинённого ущерба. В Шебекино и Новой Таволжанке ремонт начать не могли — зайти в населённые пункты не получалось.