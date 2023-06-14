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В Шебекино приступили к формированию реестра повреждённого обстрелами жилья

14 июня 2023, 06:41
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
Информацию собирают по итогам обхода, а также от собственников квартир и домов. Также накануне в городе начали закрывать окна в МКД для поддержания теплового контура. Это временная мера до полноценного восстановления домов, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

В Шебекино приступили к формированию реестра повреждённого жилья. Представители администрации обходят жилые массивы. Вместе с тем информацию принимают и от собственников о повреждениях квартир и домов.

Обратиться можно по телефону 8-919-220-49-76. Необходимо отправить СМС-сообщение в формате: адрес, ФИО, контактный номер телефона, характер повреждений.

Помимо этого, накануне рабочие начали закрывать разбитые окна для поддержания теплового контура. Это временная мера до полного восстановления жилья.

Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе в результате обстрелов повреждено более 2 тыс. домов и квартир. Власти на днях приступили к оценке причинённого ущерба. В Шебекино и Новой Таволжанке ремонт начать не могли — зайти в населённые пункты не получалось.

Видео: Telegram-канал Владимира Жданова
Более 2 000 домов и квартир повреждены в Шебекинском округе в результате обстрелов
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