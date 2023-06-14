В Шебекино приступили к формированию реестра повреждённого обстрелами жилья

Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе в результате обстрелов повреждено более 2 тыс. домов и квартир. Власти на днях приступили к оценке причинённого ущерба. В Шебекино и Новой Таволжанке ремонт начать не могли — зайти в населённые пункты не получалось.