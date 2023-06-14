Путин заявил о точечной помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Жителям приграничных регионов, потерявшим жильё в результате обстрелов ВСУ, окажут точечную помощь. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами 13 июня.
По словам главы государства, помогать будут каждой семье, информацию изучат по каждому повреждённому домовладению. На эти цели выделят деньги из резервного фонда правительства.
Для Белгородской области, например, предусмотрено около 3,8 млрд рублей. Часть суммы уже направили в регион.
Президент добавил, что ущерб, нанесённый приграничным регионам, подсчитывается. Федеральная власть находится в постоянном контакте с губернаторами.
Вместе с тем в Минстрое ранее заявили, что пока не могут назвать число разрушенных обстрелами объектов и сумму, необходимую для их восстановления.