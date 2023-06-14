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Путин заявил о точечной помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

14 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
Речь идёт о помощи тем, кто в приграничье потерял жильё в ходе обстрелов ВСУ. Деньги на поддержку жителей уже поступают из резервного фонда правительства. Для Белгородской области предусмотрено около 3,8 млрд рублей.
Сюжет
СВО

Жителям приграничных регионов, потерявшим жильё в результате обстрелов ВСУ, окажут точечную помощь. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами 13 июня.

По словам главы государства, помогать будут каждой семье, информацию изучат по каждому повреждённому домовладению. На эти цели выделят деньги из резервного фонда правительства.

Для Белгородской области, например, предусмотрено около 3,8 млрд рублей. Часть суммы уже направили в регион.

Президент добавил, что ущерб, нанесённый приграничным регионам, подсчитывается. Федеральная власть находится в постоянном контакте с губернаторами.

Вместе с тем в Минстрое ранее заявили, что пока не могут назвать число разрушенных обстрелами объектов и сумму, необходимую для их восстановления.

В Белгородскую область направили 1,8 млрд рублей в помощь жителям приграничья
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#Инна Рогова#Точеченая помощь#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#СВО#Обстрел#Белгородская область#Владимир Путин
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