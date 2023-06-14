Путин заявил о точечной помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

Речь идёт о помощи тем, кто в приграничье потерял жильё в ходе обстрелов ВСУ. Деньги на поддержку жителей уже поступают из резервного фонда правительства. Для Белгородской области предусмотрено около 3,8 млрд рублей.

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