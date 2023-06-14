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60 белгородцев не хотят получать новое жильё взамен разрушенного обстрелами

14 июня 2023, 08:23
Фото: 1MI
Собственники планируют восстановить дом на прежнем месте или купить новое жильё за пределами региона.

Уведомления на получение нового жилья взамен разрушенного получили 1453 собственника. 60 собственников в настоящий момент отказываются получать данный вид компенсации. Некоторые из них хотят восстановить жильё на прежнем месте, другие хотят приобрести жильё за пределами региона.

Министр строительства области Оксана Козлитина напомнила, что согласие на предоставление нового жилья взамен разрушенного собственники должны направить до 1 июля.

Напомним, что в настоящий момент с конкретным жильём определились 880 человек. Согласие на получение жилья направила 1301 семья. Также известно, что на текущей неделе ключи от новых квартир готовы вручить ещё 50 семьям.

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#Алина Харина#Приграничье#Компенсация#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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