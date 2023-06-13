880 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного обстрелами

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В настоящий момент количество подсчитанных разрушенных домов остаётся прежним - 1755 домовладений, число повреждённых домов в Шебекинском округе и двух населённых пунктах Грайворонского округа подсчитать пока невозможно.
Уведомление о возможности получить новое жильё получили 1453 собственника, за неделю уведомления вручили 16 собственникам. Согласие на получение жилья поступило от 1301 семьи (плюс 60 собственников за прошедшую неделю). С конкретным жильём определились 880 человек.
По словам Оксаны Козлитиной, ключи от новых квартир на этой неделе готовы вручить ещё 50 семьям. В основном это готовое жильё — квартиры.
На текущей неделе будем подписывать договоры и заниматься передачей.
Оксана Козлитина
Также министр отметила, что на сегодняшний день с застройщиками и продавцами заключено 370 контрактов.