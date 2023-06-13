Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Изображение материала

880 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного обстрелами

13 июня 2023, 15:12
Фото: 1MI
Всего заявление о согласии на предоставление жилья подала 1301 семья. Подробности озвучила министр строительства области Оксана Козлитина.

В настоящий момент количество подсчитанных разрушенных домов остаётся прежним - 1755 домовладений, число повреждённых домов в Шебекинском округе и двух населённых пунктах Грайворонского округа подсчитать пока невозможно.

Уведомление о возможности получить новое жильё получили 1453 собственника, за неделю уведомления вручили 16 собственникам. Согласие на получение жилья поступило от 1301 семьи (плюс 60 собственников за прошедшую неделю). С конкретным жильём определились 880 человек.

По словам Оксаны Козлитиной, ключи от новых квартир на этой неделе готовы вручить ещё 50 семьям. В основном это готовое жильё — квартиры.

На текущей неделе будем подписывать договоры и заниматься передачей.
Оксана Козлитина

Также министр отметила, что на сегодняшний день с застройщиками и продавцами заключено 370 контрактов.

Читайте также:
Новое жильё получили 19 многодетных семей из БелгородаНа питание и жильё переселенцев в Белгороде потратили за месяц 37,8 млн рублейПорядка 60 белгородцев не хотят получать новое жильё взамен разрушенного ВСУ
#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
Подпишитесь
Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области
Сегодня, 14:30
С 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей
Сегодня, 06:48
Путин: Прилёты в Белгородскую область - плохо, но проблема будет решена
Сегодня, 14:40
Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов ДНР и Херсонскую область
Сегодня, 13:38
Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
Сегодня, 15:07
5 привычек, которые сделают вашу жизнь более экологичной и экономной
Сегодня, 07:05