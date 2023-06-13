880 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного обстрелами

Уведомление о возможности получить новое жильё получили 1453 собственника, за неделю уведомления вручили 16 собственникам. Согласие на получение жилья поступило от 1301 семьи (плюс 60 собственников за прошедшую неделю). С конкретным жильём определились 880 человек.