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Порядка 60 белгородцев не хотят получать новое жильё взамен разрушенного ВСУ

30 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
Людей интересуют другие виды компенсации. Об этом рассказала министр строительства области Оксана Козлитина.
Сюжет
СВО

На сегодняшний день около 60 белгородцев, чьё жильё было разрушено после обстрелов ВСУ, не хотят получать новые квартиры или дома.

Они не согласны с данным видом компенсации. Собственники желают остаться на прежнем месте и хотят, чтобы им компенсировали восстановление жилья именно на той территории, либо хотят иные виды компенсации в денежном выражении.
Оксана Козлитина

Чиновница добавила, что с этой категорией власти продолжают работать индивидуально.

Напомним, новое жильё взамен утраченного согласны получить 1203 семьи. С конкретной квартирой или домом уже определились 789 белгородцев.

Новое жильё взамен разрушенного ВСУ выбрали 789 белгородцев
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#Кристина Семенчук#ВСУ#Разрушенное#Утраченное#СВО#Компенсация#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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