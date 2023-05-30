Порядка 60 белгородцев не хотят получать новое жильё взамен разрушенного ВСУ

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
На сегодняшний день около 60 белгородцев, чьё жильё было разрушено после обстрелов ВСУ, не хотят получать новые квартиры или дома.
Они не согласны с данным видом компенсации. Собственники желают остаться на прежнем месте и хотят, чтобы им компенсировали восстановление жилья именно на той территории, либо хотят иные виды компенсации в денежном выражении.
Оксана Козлитина
Чиновница добавила, что с этой категорией власти продолжают работать индивидуально.
Напомним, новое жильё взамен утраченного согласны получить 1203 семьи. С конкретной квартирой или домом уже определились 789 белгородцев.