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Новое жильё получили 19 многодетных семей из Белгорода

10 июня 2023, 09:32
Фото: 1MI
Для семей практически построили новую улицу. Самый большой дом отдали семье, в которой родился девятый ребёнок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Многодетным семьям из Белгорода вручили ключи от новых домов. Всего новое жильё получили 19 семей. Как отметил губернатор, общая площадь возведённого жилья составляет почти 2 тыс. квадратных метров.

Дома строились, исходя из нормативной потребности каждой многодетной семьи. Самый большой дом получила семья Ечиных, в которой два года назад родился девятый ребёнок.

Для наших больших и дружных семей практически построена новая улица. Получение нового жилья — это большое событие в судьбе каждой семьи. Мне кажется, многодетные семьи самые богатые, потому что в них есть главное, ради чего стоит жить, — это дети. Рад, что есть у нас такая программа. Рад, что мы, несмотря на все сложности, продолжаем её реализацию. Будем и дальше стараться помочь всем, у кого много детей. Я очень хочу, чтобы все дети были счастливы. А мы будем вместе с вами радоваться их успехам.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в 2022 году в областном центре за счёт всех источников финансирования ввели в эксплуатацию 106 тысяч кв. м. жилья. В областном центре купили 87 жилых помещений для детей-сирот, 11 квартир — для семей с детьми-инвалидами и 14 квартир для медработников.

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#Многодетные семьи#Новые дома#Строительство#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Кристина Семенчук
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