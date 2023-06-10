Новое жильё получили 19 многодетных семей из Белгорода

Напомним, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в 2022 году в областном центре за счёт всех источников финансирования ввели в эксплуатацию 106 тысяч кв. м. жилья. В областном центре купили 87 жилых помещений для детей-сирот, 11 квартир — для семей с детьми-инвалидами и 14 квартир для медработников.