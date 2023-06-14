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«Дети спят одетые»: в белгородском селе дом после обстрелов остался без окон и дверей

14 июня 2023, 19:50
Фото: 1MI
По словам жительницы, власти так и не убрали последствия обстрела. Глава региона пообещал исправить ситуацию в краткие сроки.
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Дети

Жительница села Соболевка Валуйского округа обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира. Она сообщила, что после обстрела, случившегося 2 июня, администрация так и не убрала последствия. Но это не всё: женщина рассказала, что один дом пострадал в ходе обстрела и нуждается в ремонте.

В доме живёт многодетная семья с маленькими детьми. Там нет окон и дверей, поэтому дети спят одетые.
дополнила белгородка.

Вячеслав Гладков пообещал белгородке решить возникшую проблему в краткие сроки.

Глава района Алексей Дыбов уже выехал к Вам. Я тоже постараюсь в ближайшее время приехать. Конечно, мы финансируем местные власти, они обязаны максимально быстро устранить последствия обстрелов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Дети#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#Повреждения#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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