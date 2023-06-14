«Дети спят одетые»: в белгородском селе дом после обстрелов остался без окон и дверей

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Жительница села Соболевка Валуйского округа обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира. Она сообщила, что после обстрела, случившегося 2 июня, администрация так и не убрала последствия. Но это не всё: женщина рассказала, что один дом пострадал в ходе обстрела и нуждается в ремонте.
В доме живёт многодетная семья с маленькими детьми. Там нет окон и дверей, поэтому дети спят одетые.
дополнила белгородка.
Вячеслав Гладков пообещал белгородке решить возникшую проблему в краткие сроки.
Глава района Алексей Дыбов уже выехал к Вам. Я тоже постараюсь в ближайшее время приехать. Конечно, мы финансируем местные власти, они обязаны максимально быстро устранить последствия обстрелов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области