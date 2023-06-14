«Дети спят одетые»: в белгородском селе дом после обстрелов остался без окон и дверей

Жительница села Соболевка Валуйского округа обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира. Она сообщила, что после обстрела, случившегося 2 июня, администрация так и не убрала последствия. Но это не всё: женщина рассказала, что один дом пострадал в ходе обстрела и нуждается в ремонте.