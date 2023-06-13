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Выплаты шебекинцам, арест сотрудников ОПК и обстрелы: итоги дня по-белгородски

13 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Стало известно, жители каких шебекинских сёл будут получать выплаты, ФСБ задержала сотрудников оборонно-промышленного комплекса, помогавших Украине, а Белгородская область вновь обошла ДНР по интенсивности обстрелов.

Выплаты шебекинцам

Жителей ещё одного белгородского села включили в список на получение выплат. Речь про Ржевку в Шебекинском округе, которая является пригородом Шебекино. Доступ в село ограничен из-за текущей ситуации.

Более того, с 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей. Она положена жителям региона, потерявшим имущество и не имеющим доступ в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости.

Жителей ещё одного белгородского села включили в список на получение выплат
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Арест экс-сотрудников ОПК

ФСБ задержала бывших сотрудников российского оборонно-промышленного комплекса, готовивших взрыв на ж/д в Белгородской и Курской областях. Более того, задержанные передавали Украине документацию изделий для российских ВКС.

У фигурантов нашли взрывчатку, конструкторскую документацию и военные изделия, а также 150 тыс. долларов. В связи с этим возбуждены уголовные дела о госизмене и приготовлении к диверсии.

ФСБ задержала экс-работников ОПК, готовивших взрыв на ж/д в Белгородской области
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Обстрелы Белгородчины

Белгородская область вновь обошла ДНР и Херсонскую область по интенсивности обстрелов. По региону выпущено на 50% больше боеприпасов, чем по ДНР. Недавно он опережал обстреливаемую агломерацию на 20%.

Сообщается, что по Белгородчине выпустили 2098 снарядов в период с 5 по 11 июня. За это время в Донецкой агломерации насчитали порядка 1,4 тыс. выпущенных снарядов, а в Херсонской области — более 600.

Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов ДНР и Херсонскую область
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#Наталья Корявых#Итоги дня#Белгородская область#ДНР#Херсонская область#Общество#Происшествия#ФСБ#Опк#Выплаты#Обстрелы
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