Выплаты шебекинцам, арест сотрудников ОПК и обстрелы: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Жителей ещё одного белгородского села включили в список на получение выплат. Речь про Ржевку в Шебекинском округе, которая является пригородом Шебекино. Доступ в село ограничен из-за текущей ситуации.
Более того, с 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей. Она положена жителям региона, потерявшим имущество и не имеющим доступ в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости.
ФСБ задержала бывших сотрудников российского оборонно-промышленного комплекса, готовивших взрыв на ж/д в Белгородской и Курской областях. Более того, задержанные передавали Украине документацию изделий для российских ВКС.
У фигурантов нашли взрывчатку, конструкторскую документацию и военные изделия, а также 150 тыс. долларов. В связи с этим возбуждены уголовные дела о госизмене и приготовлении к диверсии.
Белгородская область вновь обошла ДНР и Херсонскую область по интенсивности обстрелов. По региону выпущено на 50% больше боеприпасов, чем по ДНР. Недавно он опережал обстреливаемую агломерацию на 20%.
Сообщается, что по Белгородчине выпустили 2098 снарядов в период с 5 по 11 июня. За это время в Донецкой агломерации насчитали порядка 1,4 тыс. выпущенных снарядов, а в Херсонской области — более 600.