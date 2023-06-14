Спиртзавод в курском приграничье попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
ВСУ утром 14 июня обстреляли Глушковский район Курской области. Не обошлось без повреждений.
Так, в посёлке Тёткино пострадал спиртзавод. На объекте нарушено электроснабжение, есть разрушения технологических линий, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Под обстрелом также оказались Коровяковка и Попово-Лежачи. Повреждений нет.
Накануне ВСУ ударили по курским посёлкам Тёткино и Глушково. Повреждены дома, административные здания, автомобили. Один из снарядов попал в кинотеатр.