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Спиртзавод в курском приграничье попал под обстрел ВСУ

14 июня 2023, 06:18
Фото: Bel.ru
На объекте нарушено электроснабжение, есть разрушения технологических линий, сообщают «Курские известия». Повреждения зафиксировали в посёлке Тёткино. Помимо этого, под обстрел попали ещё два села.
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Обстрел

ВСУ утром 14 июня обстреляли Глушковский район Курской области. Не обошлось без повреждений.

Так, в посёлке Тёткино пострадал спиртзавод. На объекте нарушено электроснабжение, есть разрушения технологических линий, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

Под обстрелом также оказались Коровяковка и Попово-Лежачи. Повреждений нет.

Накануне ВСУ ударили по курским посёлкам Тёткино и Глушково. Повреждены дома, административные здания, автомобили. Один из снарядов попал в кинотеатр.

Снаряд попал в кинотеатр в результате обстрела Курской области
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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Спиртзавод#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Черноземье#Курская область#Роман Старовойт
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