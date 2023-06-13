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Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов ДНР и Херсонскую область

13 июня 2023, 13:38
Фото: 1MI
По Белгородской области выпущено на 50% больше боеприпасов, чем по ДНР. Недавно регион опережал обстреливаемую агломерацию на 20%, напоминает Telegram-канал «Рыбарь».
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Обстрел

Белгородскую область за неделю с 5 по 11 июня обстреляли более 2 тыс. раз. Регион вновь обошёл ДНР по этому показателю. В Донецкой агломерации за тот же период зафиксировали 1,4 тыс. обстрелов.

В Херсонской области за неделю произошло свыше 600 обстрелов.

Ранее сообщалось, что Белгородская область за неделю обогнала ДНР по интенсивности атак ВСУ. Их было на 20% больше. На тот момент регион подвергся обстрелам из более чем 3 тыс. снарядов.

Тем временем под Белгородом из-за работы ПВО осколками посекло автомобиль. Происшествие зафиксировали в Разумном. Под огнём ВСУ, помимо Белгородского района, накануне были Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга, Краснояружский район.

Фото: Telegram-канал «Рыбарь»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Обстрел#Происшествия#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#СВО#ДНР#Херсонская область
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