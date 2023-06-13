Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов ДНР и Херсонскую область

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Белгородскую область за неделю с 5 по 11 июня обстреляли более 2 тыс. раз. Регион вновь обошёл ДНР по этому показателю. В Донецкой агломерации за тот же период зафиксировали 1,4 тыс. обстрелов.
В Херсонской области за неделю произошло свыше 600 обстрелов.
Ранее сообщалось, что Белгородская область за неделю обогнала ДНР по интенсивности атак ВСУ. Их было на 20% больше. На тот момент регион подвергся обстрелам из более чем 3 тыс. снарядов.
Тем временем под Белгородом из-за работы ПВО осколками посекло автомобиль. Происшествие зафиксировали в Разумном. Под огнём ВСУ, помимо Белгородского района, накануне были Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга, Краснояружский район.