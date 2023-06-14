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ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты в Белгородском районе

14 июня 2023, 08:06
Фото: 1MI

Четыре района попали за день под обстрелы ВСУ в Белгородской области

13 июня под огнём противника были Белгородский район, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Пострадал частный жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Во вторник, 13 июня, ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области. Есть повреждения.

Три миномётных снаряда выпустили по территории рядом с Дроновкой в Грайворонском горокруге. Повреждения получил частный дом. В нём выбиты окна, посечён забор. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Под миномётный обстрел попало Сподарюшино. По территории рядом с селом выпустили пять гранатомётных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Из гранатомёта обстреляли и территорию рядом с Новостроевкой-Второй.

За минувшие сутки над Грайворонским горокругом сбили два беспилотника ВСУ. Под обстрелом также был КПП в Козинской сельской территории.

В Шебекинском горокруге за день зафиксировали 22 прилёта. Под обстрелами были Белянка, Середа, МАПП «Шебекино». В Архангельском сбили беспилотник ВСУ. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора, нет.

По Журавлёвке в Белгородском районе выпустили три артснаряда. Помимо этого, ВСУ сбросили с дронов три гранаты. В Валуйском горокруге миномётный снаряд выпустили по Новопетровке. Пострадавших и разрушений нет.

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