ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты в Белгородском районе

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Во вторник, 13 июня, ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области. Есть повреждения.
Три миномётных снаряда выпустили по территории рядом с Дроновкой в Грайворонском горокруге. Повреждения получил частный дом. В нём выбиты окна, посечён забор. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Под миномётный обстрел попало Сподарюшино. По территории рядом с селом выпустили пять гранатомётных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Из гранатомёта обстреляли и территорию рядом с Новостроевкой-Второй.
За минувшие сутки над Грайворонским горокругом сбили два беспилотника ВСУ. Под обстрелом также был КПП в Козинской сельской территории.
В Шебекинском горокруге за день зафиксировали 22 прилёта. Под обстрелами были Белянка, Середа, МАПП «Шебекино». В Архангельском сбили беспилотник ВСУ. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора, нет.
По Журавлёвке в Белгородском районе выпустили три артснаряда. Помимо этого, ВСУ сбросили с дронов три гранаты. В Валуйском горокруге миномётный снаряд выпустили по Новопетровке. Пострадавших и разрушений нет.