Подвергшиеся атаке ДРГ белгородские сёла снова попали под обстрел

Два села в Грайворонском горокруге, которые ранее попали под атаку ДРГ, оказались под обстрелом. ВСУ атаковали Козинку и Глотово. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей просят спуститься в укрытия. Официальной информации пока нет.