Подвергшиеся атаке ДРГ белгородские сёла снова попали под обстрел

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Два села в Грайворонском горокруге, которые ранее попали под атаку ДРГ, оказались под обстрелом. ВСУ атаковали Козинку и Глотово. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей просят спуститься в укрытия. Официальной информации пока нет.
Округ находится под обстрелами с 6:30. Жертв и пострадавших нет, но не обошлось без разрушений. Повреждения получили четыре частных дома: разрушена летняя веранда, посекло заборы и выбило окна.