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Подвергшиеся атаке ДРГ белгородские сёла снова попали под обстрел

26 мая 2023, 07:04
Фото: Bel.ru
ВСУ атаковали сёла Козинка и Глотово в Грайворонском округе. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
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Обстрел

Два села в Грайворонском горокруге, которые ранее попали под атаку ДРГ, оказались под обстрелом. ВСУ атаковали Козинку и Глотово. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей просят спуститься в укрытия. Официальной информации пока нет.

Округ находится под обстрелами с 6:30. Жертв и пострадавших нет, но не обошлось без разрушений. Повреждения получили четыре частных дома: разрушена летняя веранда, посекло заборы и выбило окна.

При обстреле белгородского села пострадали два дома
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#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Глотово#Козинка#Приграничье#Обстрел ВСУ#ДРГ#РСЧС#Наталья Корявых
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