ВСУ рано утром открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Утром 28 апреля в Белгородской области под обстрел попала Козинка. Об опасности стало известно из рассылки МЧС, сообщения поступили в районе семи часов утра.
Официальной информации о последствиях происшествия в селе Грайворонского горокруга нет. По данным Telegram-канала «Радар Белгород», в Козинке зафиксировали четыре прилёта, но обошлось без пострадавших.
Накануне под обстрел попали Терезовка и Красное в Шебекинском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе. В последнем из перечисленных населённых пунктов пострадала женщина. Основной удар пришёлся по сельхозпредприятию.