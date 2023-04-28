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ВСУ рано утром открыли огонь по Белгородской области

28 апреля 2023, 06:30
Фото: Bel.ru

Козинка в Белгородской области попала под обстрел

МЧС стало рассылать предупреждения в районе семи часов утра. Официально о последствиях происшествия не сообщалось.
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Обстрел

Утром 28 апреля в Белгородской области под обстрел попала Козинка. Об опасности стало известно из рассылки МЧС, сообщения поступили в районе семи часов утра.

Официальной информации о последствиях происшествия в селе Грайворонского горокруга нет. По данным Telegram-канала «Радар Белгород», в Козинке зафиксировали четыре прилёта, но обошлось без пострадавших.

Накануне под обстрел попали Терезовка и Красное в Шебекинском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе. В последнем из перечисленных населённых пунктов пострадала женщина. Основной удар пришёлся по сельхозпредприятию.

Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Козинка
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