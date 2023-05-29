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Порядка 380 домов пострадали после захода ДРГ в Белгородскую область

29 мая 2023, 07:52
Фото: Bel.ru
Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев рассказал, сколько домов пострадало после захода ДРГ в Белгородскую область. По его словам, эта цифра предварительная, так как не во все сёла можно зайти из-за сохранившейся опасности.

Как рассказал Геннадий Бондарев, всего после захода ДРГ в Грайворонском горокруге повреждено 381 домовладение. В том числе два многоквартирных дома в селе Гора-Подол — там пострадали 17 квартир.

В семи населённых пунктах: Грайворон — 94, Глотово — 72, Гора-Подол — 28, Козинка — 160. Это цифра предварительная, потому что обстрелы идут каждый день. Подомовой обход продолжается.
Геннадий Бондарев
Фото: правительство Белгородской области

Сгорело три домовладения и две хозпостройки: два жилых дома в Грайвороне и один нежилой дом в Глотово. Всего от жителей приняли 144 заявления о повреждении и утрате имущества. Для ликвидации последствий пригласили пять строительных организаций: 138 частных домов задефектованы. 

Как отметил Бондарев, это лишь предварительная информация, так как не во все сёла можно зайти полноценно. Кроме того, многие люди ещё находятся в ПВР и за пределами района. 

Также пострадали социальные здания, здания сельхозпредприятий и торговли. Досталось и местному производству форели: прямо в цеха угодили несколько снарядов.

Производство форели пострадало после нападения диверсантов в Белгородской области
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