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Четыре МКД и 462 частных дома пострадали в Новой Таволжанке

22 июня 2023, 06:50
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
Накануне проверили все улицы села, сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. В ближайшее время начнётся оценка ущерба. Специалистам предстоит обследовать каждое здание.
Сюжет
СВО

Масштаб разрушений в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга начнут оценивать в ближайшее время. Специалистам нужно будет проверить каждое здание.

Пока точно известно о разрушениях в четырёх многоквартирных и 462 частных жилых домах. Эти же данные 16 июня приводил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне улицы села проверили замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев и глава горокруга Владимир Жданов. По словам Жданова, точная информация по разрушениям появится после оценки специалистов.

Ранее сообщалось, что при атаке на Новую Таволжанку украинские ДРГ использовали дома местных жителей в качестве укрытий. После отхода диверсантов в селе нашли немало натовского оружия, рассказали федеральные журналисты.

Добавим, что в Шебекинском горокруге от мощных обстрелов пострадали не только жилые дома. Повреждения получили и памятники архитектуры. Предварительно известно о восьми пострадавших зданиях в Шебекино и Новой Таволжанке.

Разрушения в Новой Таволжанке Разрушения в Новой Таволжанке
Разрушения в Новой Таволжанке Разрушения в Новой Таволжанке
Разрушения в Новой Таволжанке Разрушения в Новой Таволжанке
Разрушения в Новой Таволжанке Разрушения в Новой Таволжанке
Разрушения в Новой Таволжанке Разрушения в Новой Таволжанке
Разрушения в Новой Таволжанке
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
Восемь памятников архитектуры пострадали при обстрелах Шебекинского горокруга
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