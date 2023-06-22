Четыре МКД и 462 частных дома пострадали в Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Масштаб разрушений в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга начнут оценивать в ближайшее время. Специалистам нужно будет проверить каждое здание.
Пока точно известно о разрушениях в четырёх многоквартирных и 462 частных жилых домах. Эти же данные 16 июня приводил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне улицы села проверили замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев и глава горокруга Владимир Жданов. По словам Жданова, точная информация по разрушениям появится после оценки специалистов.
Ранее сообщалось, что при атаке на Новую Таволжанку украинские ДРГ использовали дома местных жителей в качестве укрытий. После отхода диверсантов в селе нашли немало натовского оружия, рассказали федеральные журналисты.
Добавим, что в Шебекинском горокруге от мощных обстрелов пострадали не только жилые дома. Повреждения получили и памятники архитектуры. Предварительно известно о восьми пострадавших зданиях в Шебекино и Новой Таволжанке.