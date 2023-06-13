В Шебекино и Новой Таволжанке не могут начать ремонт домов

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По словам главы администрации округа Владимира Жданова, в настоящий момент начать ремонт в Шебекино и Новой Таволжанке невозможно: «Мы не можем войти в эти населённые пункты, а это 90% от всего пострадавшего жилья».
Что касается Графовки и Безлюдовки, то за прошедшую неделю там восстановили 12 домов. Отметим, что за неделю в округе пострадали ещё 200 домовладений — 102 частных дома и 98 квартир.
В половине случаев требуется заключение экспертизы, особенно по многоквартирным домам. Сейчас мы продолжаем закрывать окна первых этажей многоэтажек плёнкой, чтобы исключить попадание влаги. Охрана продолжает вестись в круглосуточном режиме. Три строительные организации пытаются сделать оценку и замеры оконных проёмов, где это возможно.
Владимир Жданов