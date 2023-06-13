Жителей Шебекино с пропиской в других местах внесут в отдельный реестр на выплаты

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что часто отселённые жители Шебекино не могут получить положенную выплату из-за белгородской прописки или прописки в других местах.
Частая проблема: прописка в Белгороде, квартира родителей, вышла замуж, родила детей, а всю жизнь живёт в Шебекино.
Вячеслав Гладков
По действующему законодательству для получения выплаты в перечне необходимых документов прописана регистрация на территории пункта, добавила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова. Таким образом, за счёт федеральных средств этот вопрос решить пока нельзя.
Абсолютно очевидно, что это несправедливо. Люди будут воспринимать это как оскорбление со стороны власти. Оставить на самотёк это проблему мы не можем, и мы не будем.
Вячеслав Гладков
Чтобы решить проблему, Гладков предложил создать отдельный реестр для граждан из этой категории.
Подходила ко мне многодетная мама со слезами на глазах — ей не дают помощь. Показывает паспорт с пропиской в Белгороде. Понимаю, почему не дают, но с другой стороны обидно — всю жизнь в Шебекино прожили. Законом же не запрещено: у всех разные семейные обстоятельства.
Вячеслав Гладков
В качестве подтверждения для реестра может выступить справка об обслуживании в шебекинской поликлинике, документы о том, что дети ходили там в школу, а также справки с места работы. Провести работу по этому направлению Гладков поручил до конца недели.