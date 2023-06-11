Из Питера в Белгород и обратно: беженка из Шебекино вынуждена ездить за лекарствами

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Беды жителей Шебекино, которые были вынуждены покинуть свои дома, на переезде не закончились. Расскажем историю одной женщины, которой положены льготные лекарственные препараты, но для их получения пришлось приехать из Санкт-Петербурга в Белгород. Хорошо, что не обратно в Шебекино.
Местная жительница уехала из своего города в Санкт-Петербург 2 июня. Ранее, 31 мая, она должна была посетить врача и получить льготные лекарства, но не смогла это сделать из-за обстрелов.
В региональном минздраве белгородке ответили, что для получения препаратов достаточно обратиться в больницу по месту пребывания с документами, которые подтвердят право на льготы. Но всё оказалось не так просто. Даже прикрепив шебекинку к новой поликлинике в Санкт-Петербурге, помочь ей там не смогли — у терапевта нет записи о том, что женщина является льготником. А зарегистрироваться по месту фактического пребывания, в Санкт-Петербурге, не так просто. К тому же, жизнь в северной столице — временная мера в связи с обстановкой в Шебекино.
При этом пропускать жительнице Белгородской области приём лекарств нельзя, это чревато для жизни. Но в минздраве помочь снова не смогли: узнав, к какой поликлинике прикреплена белгородка, сообщили, что эта медорганизация не подведомственна региональному ведомству. Для получения лекарств нужно ехать в Белгород.
Не сдалась женщина и на этом этапе — приехала, обошла множество организаций, после чего зашла в долгожданную аптеку за выписанными препаратами на три месяца, чтобы не ездить из Петербурга ежемесячно, но снова всё пошло не по плану. В аптеке выдали лекарства на июнь и попрощались — больше не выдают.