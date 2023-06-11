Из Питера в Белгород и обратно: беженка из Шебекино вынуждена ездить за лекарствами

В региональном минздраве белгородке ответили, что для получения препаратов достаточно обратиться в больницу по месту пребывания с документами, которые подтвердят право на льготы. Но всё оказалось не так просто. Даже прикрепив шебекинку к новой поликлинике в Санкт-Петербурге, помочь ей там не смогли — у терапевта нет записи о том, что женщина является льготником. А зарегистрироваться по месту фактического пребывания, в Санкт-Петербурге, не так просто. К тому же, жизнь в северной столице — временная мера в связи с обстановкой в Шебекино.