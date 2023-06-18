Военная полиция следит за порядком в Шебекино и Новой Таволжанке: видео

Так, военная полиция ЗВО обеспечивают в этих поселениях безопасность движения воинских колонн и гражданских машин. На опубликованных ведомством кадрах видно, как военнослужащие патрулируют Новую Таволжанку и выборочно проверяют документы у проезжающих по улицам автомобилистов. Кроме того были организованы пункты пропуска — для досмотра провозимых грузов.