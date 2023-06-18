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Военная полиция следит за порядком в Шебекино и Новой Таволжанке: видео

18 июня 2023, 09:32
Фото: Минобороны
Военный, архивное фото
Минобороны РФ опубликовало кадры с работой военнослужащих военной полиции Западного военного округа (ЗВО) в Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области.

Так, военная полиция ЗВО обеспечивают в этих поселениях безопасность движения воинских колонн и гражданских машин. На опубликованных ведомством кадрах видно, как военнослужащие патрулируют Новую Таволжанку и выборочно проверяют документы у проезжающих по улицам автомобилистов. Кроме того были организованы пункты пропуска — для досмотра провозимых грузов.

В случае, если местные жители сообщают от обнаружении снаряда, военные совместно с инженерами выезжают на место и занимаются разминированием.

Для обеспечения законности и соблюдения правопорядка на улицах, исключения мародерства были выставлены стационарные посты и патрули. Досматриваются багажники на предмет наличия взрывоопасных и запрещенных предметов. Данные мероприятия встретили одобрение со стороны местных жителей. Появилась в городе спокойность, жители стали возвращаться сюда.
Александр, военнослужащий группировки войск «Запад»

На данный момент Новая Таволжанка полностью находится под контролем ВС РФ.

Напомним, что ранее диверсанты использовали дома жителе Таволжанки в качестве укрытия — оттуда они вели огонь по позициям ВС РФ. Проезжую часть и обочины противник заминировал, а три улицы в селе на время превратились в зону боевых действий.

Украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки
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