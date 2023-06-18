Военная полиция следит за порядком в Шебекино и Новой Таволжанке: видео

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Так, военная полиция ЗВО обеспечивают в этих поселениях безопасность движения воинских колонн и гражданских машин. На опубликованных ведомством кадрах видно, как военнослужащие патрулируют Новую Таволжанку и выборочно проверяют документы у проезжающих по улицам автомобилистов. Кроме того были организованы пункты пропуска — для досмотра провозимых грузов.
В случае, если местные жители сообщают от обнаружении снаряда, военные совместно с инженерами выезжают на место и занимаются разминированием.
Для обеспечения законности и соблюдения правопорядка на улицах, исключения мародерства были выставлены стационарные посты и патрули. Досматриваются багажники на предмет наличия взрывоопасных и запрещенных предметов. Данные мероприятия встретили одобрение со стороны местных жителей. Появилась в городе спокойность, жители стали возвращаться сюда.
Александр, военнослужащий группировки войск «Запад»
На данный момент Новая Таволжанка полностью находится под контролем ВС РФ.
Напомним, что ранее диверсанты использовали дома жителе Таволжанки в качестве укрытия — оттуда они вели огонь по позициям ВС РФ. Проезжую часть и обочины противник заминировал, а три улицы в селе на время превратились в зону боевых действий.