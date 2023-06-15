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В Белгородской области нашли много оружия НАТО после отхода диверсантов

15 июня 2023, 07:15
Фото: кадр из видео РИА "Новости"
Боеприпасы и оружие продолжают находить в Шебекинском горокруге — после отхода украинской ДРГ. Российские военные отмечают, что рядом обнаруживают жёлтые повязки. Кадрами с места поделились журналисты РИА «Новости».
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СВО

В Шебекинском горокруге обнаружили натовское оружие. Российские разведчики среди прочего нашли пулемётную ленту калибра 5,56 миллиметра, выстрел осколочный гранатомётный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомёта и пенал для переноса в подсумке.

Находки остались после отхода украинской ДРГ из Новой Таволжанки. Помимо этого, на маршруте отступления обнаружили немало жёлтых повязок, обозначающих принадлежность к украинским войскам.

Военнослужащие отмечают, что оружие и боеприпасы находят и в домах жителей Новой Таволжанки. Ранее сообщалось, что в постройках диверсанты устраивали засады, из которых открывали огонь по бойцам ВС РФ.

Видео: РИА "Новости"
Украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки
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#Видео#Инна Рогова#Приграничье#Оружие#Боеприпасы#Нато#ДРГ#Диверсанты#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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