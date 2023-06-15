Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Шебекинском горокруге обнаружили натовское оружие. Российские разведчики среди прочего нашли пулемётную ленту калибра 5,56 миллиметра, выстрел осколочный гранатомётный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомёта и пенал для переноса в подсумке.
Находки остались после отхода украинской ДРГ из Новой Таволжанки. Помимо этого, на маршруте отступления обнаружили немало жёлтых повязок, обозначающих принадлежность к украинским войскам.
Военнослужащие отмечают, что оружие и боеприпасы находят и в домах жителей Новой Таволжанки. Ранее сообщалось, что в постройках диверсанты устраивали засады, из которых открывали огонь по бойцам ВС РФ.