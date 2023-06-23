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Застройщик с крымскими корнями сносит пострадавшие от обстрелов дома в Шебекино

23 июня 2023, 15:07
Фото: Bel.ru
Компания «Веголос» с руководителем из Севастополя занимается сносом пострадавших от обстрелов ВСУ домов в Шебекино. Застройщик этот зашёл на региональный рынок относительно недавно: в Белгороде компания возводит жилой комплекс возле улицы Донецкой.

Рабочие в форме с надписью «Веголос Девелопмент» были замечены во время сноса жилых зданий в центре Шебекино. О том, что процессом занимается именно компания «Веголос», сообщил во время обсуждения ситуации с журналистами и замгубернатора Владимир Базаров.

Учредитель «Веголоса» — Михаил Чернятин. Известно, что он также является руководителем ООО «Строй-Альянс» и учредителем ООО «Бонтел-Крым» и ООО «Севпроектмонтаж». Последняя компания была зарегистрирована в 2014 году в Севастополе. Также Михаил Чернятин был избран новым президентом севастопольской федерации бокса.

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#Веголос#Строители#Снос#Строительство#Общество#Эксклюзив#Шебекино#Белгородская область#Севастополь#Артем Черненко
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