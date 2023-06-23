Застройщик с крымскими корнями сносит пострадавшие от обстрелов дома в Шебекино

Рабочие в форме с надписью «Веголос Девелопмент» были замечены во время сноса жилых зданий в центре Шебекино. О том, что процессом занимается именно компания «Веголос», сообщил во время обсуждения ситуации с журналистами и замгубернатора Владимир Базаров.