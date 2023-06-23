Застройщик с крымскими корнями сносит пострадавшие от обстрелов дома в Шебекино

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Рабочие в форме с надписью «Веголос Девелопмент» были замечены во время сноса жилых зданий в центре Шебекино. О том, что процессом занимается именно компания «Веголос», сообщил во время обсуждения ситуации с журналистами и замгубернатора Владимир Базаров.
Учредитель «Веголоса» — Михаил Чернятин. Известно, что он также является руководителем ООО «Строй-Альянс» и учредителем ООО «Бонтел-Крым» и ООО «Севпроектмонтаж». Последняя компания была зарегистрирована в 2014 году в Севастополе. Также Михаил Чернятин был избран новым президентом севастопольской федерации бокса.