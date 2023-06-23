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В Шебекинском горокруге снесут два МКД и 78 частных домов, пострадавших от обстрелов

23 июня 2023, 18:17
Фото: Bel.ru
Два многоквартирных и 21 частный дом снесут в Шебекино, сообщил замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров. Ещё 57 зданий снесут в Новой Таволжанке.

На месте снесённых домов будут построены аналогичные с таким же метражом. Работа будет проведена до конца 2023 года.

Будет точно такой же дом. Подняли все проекты, постараемся произвести в тех же площадях, в тех же конфигурациях квартир. Сделаем максимально быстро.
Владимир Базаров

Замгубернатор отметил, что отвечает именно за снос зданий. Закончить всё планируют к началу отопительного сезона.

Сегодня с утра приступили к демонтажу. Разбираем завалы. Собственникам позволяем извлечь сохранившееся имущество. Вывозим весь опасный для дальнейших работ мусор. Дома от инженерных коммуникаций отключили.
Павел Деревянко, гендиректор БИК

Деревянко отметил, что интересы граждан не страдают: метраж если и меняется, то только в большую сторону. Выслушивают и все желания собственников.

В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео
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