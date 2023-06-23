В Шебекинском горокруге снесут два МКД и 78 частных домов, пострадавших от обстрелов

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
На месте снесённых домов будут построены аналогичные с таким же метражом. Работа будет проведена до конца 2023 года.
Будет точно такой же дом. Подняли все проекты, постараемся произвести в тех же площадях, в тех же конфигурациях квартир. Сделаем максимально быстро.
Владимир Базаров
Замгубернатор отметил, что отвечает именно за снос зданий. Закончить всё планируют к началу отопительного сезона.
Сегодня с утра приступили к демонтажу. Разбираем завалы. Собственникам позволяем извлечь сохранившееся имущество. Вывозим весь опасный для дальнейших работ мусор. Дома от инженерных коммуникаций отключили.
Павел Деревянко, гендиректор БИК
Деревянко отметил, что интересы граждан не страдают: метраж если и меняется, то только в большую сторону. Выслушивают и все желания собственников.