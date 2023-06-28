После пожара в элитном доме в Белгороде работает один котёл из четырёх

По данным чиновника, на сегодняшний день есть заключение от специалистов БГТУ им. Шухова по обследованию конструкций несущей купольной системы. Подготовлен перечень необходимого оборудования к замене по котлам, потому что там частично выгорели контролеры. Ориентировочный срок поставки оборудования — порядка восьми недель.