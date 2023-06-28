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После пожара в элитном доме в Белгороде работает один котёл из четырёх

28 июня 2023, 07:51
Фото: Bel.ru
В настоящее время городские власти ждут поставку оборудования. Подробнее рассказал заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов.
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Пожар

По данным чиновника, на сегодняшний день есть заключение от специалистов БГТУ им. Шухова по обследованию конструкций несущей купольной системы. Подготовлен перечень необходимого оборудования к замене по котлам, потому что там частично выгорели контролеры. Ориентировочный срок поставки оборудования — порядка восьми недель.

Готов акт МЧС по причинам пожара. Даны рекомендации, из каких материалов делать купол, чтобы не допустить подобной ситуации. Работы по этой крышной котельной на отдельном контроле.
Александр Лоскутов

Всего в доме четыре котла. До происшествия три работали, один — резервный.

Сегодня один котёл рабочий, что позволяет обеспечить горячее водоснабжение, но в связи с тем, что оплавились многие контроллеры, это первая задача, которая должна решиться. Проанализировали коммерческое предложение, которое нам представила сервисная организация. У наших специалистов возник ряд вопросов по упущенным позициям.
Александр Лоскутов

Лоскутов отметил, что завершить восстановительные работы должны до 1 сентября.

Напомним, пожар в многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания. В МЧС сообщили, что причиной ЧП стало «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования».

Во сколько обойдётся подключение дома с крышной котельной к центральному отоплению?
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#Кристина Семенчук#Крышная котельная#Оборудование#Замена#Пожар#МЧС#Город#Новости Белгорода#Белгород
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