После пожара в элитном доме в Белгороде работает один котёл из четырёх

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По данным чиновника, на сегодняшний день есть заключение от специалистов БГТУ им. Шухова по обследованию конструкций несущей купольной системы. Подготовлен перечень необходимого оборудования к замене по котлам, потому что там частично выгорели контролеры. Ориентировочный срок поставки оборудования — порядка восьми недель.
Готов акт МЧС по причинам пожара. Даны рекомендации, из каких материалов делать купол, чтобы не допустить подобной ситуации. Работы по этой крышной котельной на отдельном контроле.
Александр Лоскутов
Всего в доме четыре котла. До происшествия три работали, один — резервный.
Сегодня один котёл рабочий, что позволяет обеспечить горячее водоснабжение, но в связи с тем, что оплавились многие контроллеры, это первая задача, которая должна решиться. Проанализировали коммерческое предложение, которое нам представила сервисная организация. У наших специалистов возник ряд вопросов по упущенным позициям.
Александр Лоскутов
Лоскутов отметил, что завершить восстановительные работы должны до 1 сентября.