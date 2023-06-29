На снос двух домов в центре Белгорода потратят больше 10 млн рублей

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
На снос здания № 57а по проспекту Славы БГБ готово потратить 6 344 620 рублей, а на снос здания на Свято-Троицком бульваре — 4 454 818 рублей. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с даты заключения контракта. Подрядчика выберут 10 июля.
Согласно документам закупки, рабочим предстоит разобрать фундамент, деревянные перекрытия, полы, стены, выполнить погрузо-разгрузочные работы, разобрать надземную часть без сохранения годных материалов.
Ранее сообщалось, что на снос домов на Свято-Троицком бульваре в Белгороде выделят 29 млн рублей.
Добавим, что на месте Свято-Троицкого в Белгороде планируют построить новый Белый квартал.