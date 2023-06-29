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На снос двух домов в центре Белгорода потратят больше 10 млн рублей

29 июня 2023, 10:36
Фото: 1MI

В центре Белгорода снесут два дома на месте будущего «Белого квартала»

Речь идёт о домах на проспекте Славы и Свято-Троицком бульваре. Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который выполнит снос этих зданий. На месте Свято-Троицкого планируют построить новый Белый квартал.

На снос здания № 57а по проспекту Славы БГБ готово потратить 6 344 620 рублей, а на снос здания на Свято-Троицком бульваре — 4 454 818 рублей. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с даты заключения контракта. Подрядчика выберут 10 июля.

Согласно документам закупки, рабочим предстоит разобрать фундамент, деревянные перекрытия, полы, стены, выполнить погрузо-разгрузочные работы, разобрать надземную часть без сохранения годных материалов.

Ранее сообщалось, что на снос домов на Свято-Троицком бульваре в Белгороде выделят 29 млн рублей.

Добавим, что на месте Свято-Троицкого в Белгороде планируют построить новый Белый квартал.

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#Алина Харина#Снос домов#Контракт#Подрядчик#Город#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Белый квартал
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