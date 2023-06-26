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В Шебекинском округе создали оперативный штаб по восстановлению домов

26 июня 2023, 10:25
Фото: Bel.ru
В его состав вошли представители министерства ЖКХ, регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, органов местного самоуправления и других подведомственных организаций. Об этом рассказал замгубернатора Константин Полежаев.

В регионе создали оперативный штаб по восстановлению домов, пострадавших во время обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке. Штаб работает в администрации Шебекинского округа.

Константин Полежаев уточнил, что уже принято решение закрыть тепловой контур повреждённых домов, приступить к установке окон и восстановлению кровли.

Также замгубернатора сообщил о работах в доме по улице Ленина, 58 в Шебекино. В здании выгорела кровля, повреждены несколько жилых помещений, фасад, инженерные коммуникации, выбило окна. Подрядчики уже приступили к восстановлению.

Если у жителей пострадавшего дома возникли вопросы по его восстановлению, можно обратиться в администрацию округа или непосредственно в сам штаб.
Константин Полежаев
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#Штаб#Оперативный штаб#Восстановление домов#Приграничье#Разрушения#Общество#Шебекинский горокруг#Константин Полежаев#Алина Харина
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