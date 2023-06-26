В Шебекинском округе создали оперативный штаб по восстановлению домов

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В регионе создали оперативный штаб по восстановлению домов, пострадавших во время обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке. Штаб работает в администрации Шебекинского округа.
Константин Полежаев уточнил, что уже принято решение закрыть тепловой контур повреждённых домов, приступить к установке окон и восстановлению кровли.
Также замгубернатора сообщил о работах в доме по улице Ленина, 58 в Шебекино. В здании выгорела кровля, повреждены несколько жилых помещений, фасад, инженерные коммуникации, выбило окна. Подрядчики уже приступили к восстановлению.
Если у жителей пострадавшего дома возникли вопросы по его восстановлению, можно обратиться в администрацию округа или непосредственно в сам штаб.
Константин Полежаев