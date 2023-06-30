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Два жилых дома пострадали при обстреле Брянской области

30 июня 2023, 07:26
Фото: 1MI
Под огонь ВСУ попало село Новые Юрковичи. Обошлось без пострадавших, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

Под миномётный обстрел в Брянской области попало село Новые Юрковичи. Повреждения получили два жилых дома. Среди мирных жителей пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, пишет издание.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что некоторые жители брянского приграничья задумались над тем, чтобы уехать из-за обстрелов. Такое желание высказало около 500 человек.

Обстрелы продолжаются и в Белгородской области. Так, 28 июня под обстрелами были четыре приграничных района. Накануне в Шебекинском горокруге обстреляли хутор Панков. Повреждения получили забор частного дома и две машины.

За сутки оповещения об обстреле получили белгородцы в шести населённых пунктах
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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Брянская область#Белгородская область#Александр Богомаз
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