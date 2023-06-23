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Из брянского приграничья пожелали уехать около 500 человек

23 июня 2023, 13:36
Фото: 1MI
Данные привёл местный губернатор Александр Богомаз. Всего вблизи границы в регионе проживает более 13 тыс. человек, напоминают «Брянские новости».

Не все жители приграничных районов Брянской области готовы остаться дома на фоне сохраняющейся опасности обстрелов. Уже есть те, кто изъявил желание уехать. Таковых оказалось около 500 человек, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Издание в свою очередь напоминает, что всего в брянском приграничье проживает более 13 тыс. человек.

Брянская область, как и Белгородская, тоже попадает под обстрелы ВСУ. Помимо этого, в регионе сообщалось о подготовке провокаций. Так, на минувшей неделе стало известно о задержании местного жителя, которого подозревают в сборе данных о силовиках и подготовке к теракту.

ФСБ задержала жителя Брянской области за сбор данных о силовиках и подготовку теракта
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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Черноземье#СВО#Общество#Александр Богомаз
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