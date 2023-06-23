Из брянского приграничья пожелали уехать около 500 человек

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Не все жители приграничных районов Брянской области готовы остаться дома на фоне сохраняющейся опасности обстрелов. Уже есть те, кто изъявил желание уехать. Таковых оказалось около 500 человек, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Издание в свою очередь напоминает, что всего в брянском приграничье проживает более 13 тыс. человек.
Брянская область, как и Белгородская, тоже попадает под обстрелы ВСУ. Помимо этого, в регионе сообщалось о подготовке провокаций. Так, на минувшей неделе стало известно о задержании местного жителя, которого подозревают в сборе данных о силовиках и подготовке к теракту.