Из брянского приграничья пожелали уехать около 500 человек

Брянская область, как и Белгородская, тоже попадает под обстрелы ВСУ. Помимо этого, в регионе сообщалось о подготовке провокаций. Так, на минувшей неделе стало известно о задержании местного жителя, которого подозревают в сборе данных о силовиках и подготовке к теракту.