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ФСБ задержала жителя Брянской области за сбор данных о силовиках и подготовку теракта

15 июня 2023, 10:02
Фото: 1MI
По версии следствия, мужчина собирал информацию о передвижениях силовиков для последующей передачи украинским спецслужбам. Помимо этого, мужчина подготавливал тайники для совершения терактов. Возбуждено уголовное дело, пишут «Брянские новости».
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ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали с поличным жителя Брянской области. Его подозревают в сборе данных о силовиках, подготовке к теракту.

По версии следствия, мужчина собирал информацию о передвижении сотрудников ФСБ. Предполагается, что её он планировал передать украинским спецслужбам. Таким образом, ВСУ на основе полученной информации могли совершить атаки против силовиков, когда те исполняли обязанности в приграничном Стародубском районе, пишет издание.

Помимо этого, подозреваемый покупал необходимые вещи для изготовления самодельной взрывчатки и готовил тайники для совершения теракта неустановленным лицом.

ТАСС уточняет, что уголовное дело против мужчины возбудили за приготовление к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205), содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Ранее стало известно о задержании бывших сотрудников российского оборонно-промышленного комплекса. Их подозревали в передаче документации противнику, а также в подготовке подрыва на железной дороге в Белгородской и Курской областях.

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#Приграничье#Задержание#ФСБ#Теракт#Происшествия#Брянская область#Инна Рогова
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