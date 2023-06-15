ФСБ задержала жителя Брянской области за сбор данных о силовиках и подготовку теракта

По версии следствия, мужчина собирал информацию о передвижении сотрудников ФСБ. Предполагается, что её он планировал передать украинским спецслужбам. Таким образом, ВСУ на основе полученной информации могли совершить атаки против силовиков, когда те исполняли обязанности в приграничном Стародубском районе, пишет издание.