Два человека пострадали при обстреле брянской деревни

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Два человека получили ранения при миномётном обстреле деревни Грудская в Севском районе Брянской области. По данным губернатора Александра Богомаза, бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.
Ранее жительница села Соболевка Валуйского округа обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. По словам женщины, после обстрела местная администрация не разобралась с его последствиями. Ещё пострадал дом — он остался без окон и дверей.
Белгородка утверждает, что в доме живёт многодетная семья и дети вынуждены спать одетыми. Гладков заверил, что глава округа уже выехал на место, и пообещал постараться посетить белгородцев лично.