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Два человека пострадали при обстреле брянской деревни

15 июня 2023, 07:19
Фото: 1MI
ВСУ атаковали деревню Грудская. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
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Обстрел

Два человека получили ранения при миномётном обстреле деревни Грудская в Севском районе Брянской области. По данным губернатора Александра Богомаза, бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

Ранее жительница села Соболевка Валуйского округа обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. По словам женщины, после обстрела местная администрация не разобралась с его последствиями. Ещё пострадал дом — он остался без окон и дверей.

Белгородка утверждает, что в доме живёт многодетная семья и дети вынуждены спать одетыми. Гладков заверил, что глава округа уже выехал на место, и пообещал постараться посетить белгородцев лично.

«Дети спят одетые»: в белгородском селе дом после обстрелов остался без окон и дверей
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#Наталья Корявых#Брянская область#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александр Богомаз#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Спецоперация#СВО
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