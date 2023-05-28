Информация о прорыве украинской ДРГ в Брянскую область не подтвердилась

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
«Эта информация недостоверна. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — заявил глава региона в своем Telegram-канале.
Богомаз сообщил об обстрелах ВСУ населенных пунктов Сушаны, Хоромное и Забраму в Климовском районе 27 мая. «Среди гражданского населения пострадавших нет», — подчеркнул губернатор, не комментируя сообщения о гибели двух военнослужащих в результате атаки автомобиля Минобороны украинским дроном-камикадзе.
По его словам, «пограничными войсками и вооруженными силами РФ были предприняты ответные действия, огневые точки подавлены».