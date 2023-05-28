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Информация о прорыве украинской ДРГ в Брянскую область не подтвердилась

28 мая 2023, 06:41
Фото: сгенерировано в нейросети Midjourney
Губернатор Брянска, Александр Богомаз, опроверг информацию Telegram-канала Mash о том, что группа украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Климовского района Брянской области, пишут «Брянские новости».
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СВО

«Эта информация недостоверна. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — заявил глава региона в своем Telegram-канале.

Богомаз сообщил об обстрелах ВСУ населенных пунктов Сушаны, Хоромное и Забраму в Климовском районе 27 мая. «Среди гражданского населения пострадавших нет», — подчеркнул губернатор, не комментируя сообщения о гибели двух военнослужащих в результате атаки автомобиля Минобороны украинским дроном-камикадзе.

По его словам, «пограничными войсками и вооруженными силами РФ были предприняты ответные действия, огневые точки подавлены».

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#Алина Харина#Приграничье#Украинская ДРГ#Происшествия#Спецоперация#СВО#Брянская область
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