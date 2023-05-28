Информация о прорыве украинской ДРГ в Брянскую область не подтвердилась

Богомаз сообщил об обстрелах ВСУ населенных пунктов Сушаны, Хоромное и Забраму в Климовском районе 27 мая. «Среди гражданского населения пострадавших нет», — подчеркнул губернатор, не комментируя сообщения о гибели двух военнослужащих в результате атаки автомобиля Минобороны украинским дроном-камикадзе.