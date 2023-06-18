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Военная полиция в Шебекино и байбаки в клетке: итоги воскресенья

18 июня 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В это воскресенье 18 июня белгородцы обсуждали патрули военной полиции в Шебекино, незаконную поимку двух байбаков и очередной налёт беспилотников с Украины.

Военная полиция в Шебекино

Минобороны РФ опубликовало кадры с работой военнослужащих военной полиции Западного военного округа (ЗВО) в Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области. В приграничных поселениях специально обученные люди теперь выборочно проверяют документы и багажники автомобилистов, выезжают на разминирования, не допускают случаев мародёрства.

Данные мероприятия встретили одобрение со стороны местных жителей. Появилась в городе спокойность, жители стали возвращаться сюда.
Александр, военнослужащий группировки войск «Запад»
Военная полиция следит за порядком в Шебекино и Новой Таволжанке: видео
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Байбаки в клетке

На днях жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства «Горновое» двух сурков-байбаков и поместила животных в клетку. Узнав об этом, к ней выехали инспекторы Ивнянского и Ракитянского районов.

На данный момент сурков уже изъяли и выпустили в естественную среду обитания. Сообщают также, что «пленившую» байбаков женщину оштрафовали по ч. 3 с. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).

Белгородка поймала в клетку двух байбаков: женщину оштрафовали
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Налёт беспилотников

Согласно ежедневной сводке губернатора Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки 17 июня украинские беспилотники три раза пытались атаковать Белгородскую область.

В селе Щетиновка Белгородского района 17 июня противник сбросил гранату с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В селе Новопетровка Валуйского горокруга ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников: пострадавших также нет, но пострадали трактор и легковушка.

Также беспилотник сбросил гранату рядом с селом Безымено Грайворонского горокруга. Пострадавших и разрушений нет.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Итоги дня#Общество#Беспилотник#Военная полиция
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