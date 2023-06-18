Военная полиция в Шебекино и байбаки в клетке: итоги воскресенья

В селе Щетиновка Белгородского района 17 июня противник сбросил гранату с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В селе Новопетровка Валуйского горокруга ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников: пострадавших также нет, но пострадали трактор и легковушка.