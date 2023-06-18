Военная полиция в Шебекино и байбаки в клетке: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Минобороны РФ опубликовало кадры с работой военнослужащих военной полиции Западного военного округа (ЗВО) в Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области. В приграничных поселениях специально обученные люди теперь выборочно проверяют документы и багажники автомобилистов, выезжают на разминирования, не допускают случаев мародёрства.
Данные мероприятия встретили одобрение со стороны местных жителей. Появилась в городе спокойность, жители стали возвращаться сюда.
Александр, военнослужащий группировки войск «Запад»
На днях жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства «Горновое» двух сурков-байбаков и поместила животных в клетку. Узнав об этом, к ней выехали инспекторы Ивнянского и Ракитянского районов.
На данный момент сурков уже изъяли и выпустили в естественную среду обитания. Сообщают также, что «пленившую» байбаков женщину оштрафовали по ч. 3 с. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).
Согласно ежедневной сводке губернатора Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки 17 июня украинские беспилотники три раза пытались атаковать Белгородскую область.
В селе Щетиновка Белгородского района 17 июня противник сбросил гранату с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. В селе Новопетровка Валуйского горокруга ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников: пострадавших также нет, но пострадали трактор и легковушка.
Также беспилотник сбросил гранату рядом с селом Безымено Грайворонского горокруга. Пострадавших и разрушений нет.