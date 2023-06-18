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Беспилотники трижды атаковали вчера Белгородскую область

18 июня 2023, 08:10
Фото: 1MI
Беспилотник, архивное фото
Согласно ежедневной сводке губернатора Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки 17 июня украинские беспилотники три раза пытались атаковать Белгородскую область.
Сюжет
Обстрел

Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, в селе Щетиновка Белгородского района 17 июня противник сбросил гранату с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

В селе Новопетровка Валуйского горокруга ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников: пострадавших также нет, но пострадали трактор и легковушка.

Также беспилотник сбросил гранату рядом с селом Безымено Грайворонского горокруга. Пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что за прошедшие сутки, по данным Гладкова, ВСУ выпустили по региону более ста снарядов — артиллерийских и миномётных.

Более ста снарядов упали вчера на территорию Белгородской области
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