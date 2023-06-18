Беспилотники трижды атаковали вчера Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, в селе Щетиновка Белгородского района 17 июня противник сбросил гранату с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
В селе Новопетровка Валуйского горокруга ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников: пострадавших также нет, но пострадали трактор и легковушка.
Также беспилотник сбросил гранату рядом с селом Безымено Грайворонского горокруга. Пострадавших и разрушений нет.
Отметим, что за прошедшие сутки, по данным Гладкова, ВСУ выпустили по региону более ста снарядов — артиллерийских и миномётных.