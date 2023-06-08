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Промпредприятия и гостиница пострадали от мощного обстрела Шебекино

8 июня 2023, 09:42
Фото: Bel.ru
Число повреждённых домов и машин уточняется. 7 июня под обстрел попали ещё несколько населённых пунктов в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском горокругах, Борисовском и Волоконовском районах. Повреждения были и в Белгородском районе — в результате работы ПВО, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

7 июня Шебекино обстреляли снарядами «Града». В городе был сильный пожар, дым от которого было видно даже в Белгороде.

В Шебекино в результате обстрела пострадали промышленные предприятия и гостиница. Число повреждённых домов и машин уточняется.

Снарядами «Града» обстреляли и Безлюдовку. Повреждения получили три дома и дорога. В Муроме в результате артиллерийского обстрела пострадали хозпостройка и машина.

В Новой Таволжанке накануне было более 40 прилётов. Пострадали два многоквартирных и восемь частных домов. Под обстрелом была и Терезовка — обошлось без последствий.

Всего за день по Шебекинскому горокругу выпустили 345 боеприпасов, 18 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Напомним, что с дрона атаковали и пожарную бригаду, которая тушила огонь в Шебекино.

За минувший день под обстрелом также были Грузское в Борисовском районе, Вериговка в Валуйском горокруге, хутор Старый в Волоконовском районе, Горьковский и Дроновка в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Помимо этого, губернатор подтвердил, что в результате работы ПВО в Разумном повреждения получили остекления балконов в двух МКД и линия электропередачи.

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