Промпредприятия и гостиница пострадали от мощного обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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7 июня Шебекино обстреляли снарядами «Града». В городе был сильный пожар, дым от которого было видно даже в Белгороде.
В Шебекино в результате обстрела пострадали промышленные предприятия и гостиница. Число повреждённых домов и машин уточняется.
Снарядами «Града» обстреляли и Безлюдовку. Повреждения получили три дома и дорога. В Муроме в результате артиллерийского обстрела пострадали хозпостройка и машина.
В Новой Таволжанке накануне было более 40 прилётов. Пострадали два многоквартирных и восемь частных домов. Под обстрелом была и Терезовка — обошлось без последствий.
Всего за день по Шебекинскому горокругу выпустили 345 боеприпасов, 18 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Напомним, что с дрона атаковали и пожарную бригаду, которая тушила огонь в Шебекино.
За минувший день под обстрелом также были Грузское в Борисовском районе, Вериговка в Валуйском горокруге, хутор Старый в Волоконовском районе, Горьковский и Дроновка в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Помимо этого, губернатор подтвердил, что в результате работы ПВО в Разумном повреждения получили остекления балконов в двух МКД и линия электропередачи.