Более ста снарядов упали вчера на территорию Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, артиллерийские и миномётные снаряды падали в Белгородском районе (30 прилётов), в Борисовском районе (четыре прилёта), в Валуйском горокруге (три прилёта), в Волоконовском районе (36 прилётов), в Грайворонском горокруге (три прилёта) и в Шебекинском горокруге (41 прилёт).