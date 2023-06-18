Более ста снарядов упали вчера на территорию Белгородской области

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По данным главы региона Вячеслава Гладкова, артиллерийские и миномётные снаряды падали в Белгородском районе (30 прилётов), в Борисовском районе (четыре прилёта), в Валуйском горокруге (три прилёта), в Волоконовском районе (36 прилётов), в Грайворонском горокруге (три прилёта) и в Шебекинском горокруге (41 прилёт).
В последнем округе есть разрушения: так, в селе Белянка после обстрела из миномёта повредились два корпуса сельхозпредприятия. Также в Волоконовском районе повреждена линия электропередач.
В селе Новотреповка Валуйского горокруга также взрывом задело два автомобиля.
Пострадавших нигде нет, сообщает Гладков.