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«Он растёт». Жители Белгорода жалуются на огромный провал в асфальте по улице Пушкина

18 июня 2023, 13:02
Житель Белгорода Алексей сообщил Бел.Ру о провалившемся асфальте на улице Пушкина. По его словам, со временем яма только растёт.

Подписчик Бел.Ру Алексей поделился с редакцией снимками большой ямы по улице Пушкина. Как рассказал журналистам мужчина, до этого коммунальщики уже заделывали провал возле люка вверх по улице, рядом с монастырём и элитной новостройкой.

А вот впадину на 15 метров ниже никто трогать не стал, и со временем она превратилась во внушительного вида провал, который уже заполнился травой и мусором.

Его не тронули, и теперь он растёт.
Алексей

Ранее на сайте Бел.Ру вышли материалы, в которых мы описываем ситуацию с ямами на дорогах Белгорода. Жалобы оставляли читатели. Помимо жителей областного центра, свои обращения присылали проживающие за чертой города. Подробнее — в нашем отдельном материале.

А есть ли асфальт? Белгородцы пожаловались на плохое состояние дорог
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