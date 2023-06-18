«Он растёт». Жители Белгорода жалуются на огромный провал в асфальте по улице Пушкина

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Подписчик Бел.Ру Алексей поделился с редакцией снимками большой ямы по улице Пушкина. Как рассказал журналистам мужчина, до этого коммунальщики уже заделывали провал возле люка вверх по улице, рядом с монастырём и элитной новостройкой.
А вот впадину на 15 метров ниже никто трогать не стал, и со временем она превратилась во внушительного вида провал, который уже заполнился травой и мусором.
Его не тронули, и теперь он растёт.
Алексей
Ранее на сайте Бел.Ру вышли материалы, в которых мы описываем ситуацию с ямами на дорогах Белгорода. Жалобы оставляли читатели. Помимо жителей областного центра, свои обращения присылали проживающие за чертой города. Подробнее — в нашем отдельном материале.