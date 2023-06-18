Ночной пожар в центре Белгорода попал на камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В ночь с 16 на 17 июня в Белгороде на Свято-Троицком бульваре произошёл пожар — загорелась крыша многоэтажки. Причина возгорания — внутренняя проблема с электропроводкой. Через два часа после первых сообщений о пламени пожарные ликвидировали огонь. Никто из жильцов не пострадал.
Но сильно пострадал декоративный купол здания — его практически полностью уничтожило. Ускоренное в 13 раз видео наглядно демонстрирует этот процесс. Запись при этом велась на камеры возле Диорамы.
В воскресенье альпинисты подрядчика, который ремонтирует фасада, приступили к восстановлению технического этажа. Есть повреждения в котельном оборудовании — там сгорела питающая проводка и контроллера, а также нужна замена одной из горелок в котле. Ремонт обещают выполнить в кратчайшие сроки.