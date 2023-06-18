Ночной пожар в центре Белгорода попал на камеры видеонаблюдения

В воскресенье альпинисты подрядчика, который ремонтирует фасада, приступили к восстановлению технического этажа. Есть повреждения в котельном оборудовании — там сгорела питающая проводка и контроллера, а также нужна замена одной из горелок в котле. Ремонт обещают выполнить в кратчайшие сроки.