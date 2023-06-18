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Ночной пожар в центре Белгорода попал на камеры видеонаблюдения

18 июня 2023, 11:57
Фото: belgorod.camera
Ночной пожар на Свято-Троицком бульваре попал на камеры видеонаблюдения возле Диорамы и набережной Везёлки.

В ночь с 16 на 17 июня в Белгороде на Свято-Троицком бульваре произошёл пожар — загорелась крыша многоэтажки. Причина возгорания — внутренняя проблема с электропроводкой. Через два часа после первых сообщений о пламени пожарные ликвидировали огонь. Никто из жильцов не пострадал.

Но сильно пострадал декоративный купол здания — его практически полностью уничтожило. Ускоренное в 13 раз видео наглядно демонстрирует этот процесс. Запись при этом велась на камеры возле Диорамы.

В воскресенье альпинисты подрядчика, который ремонтирует фасада, приступили к восстановлению технического этажа. Есть повреждения в котельном оборудовании — там сгорела питающая проводка и контроллера, а также нужна замена одной из горелок в котле. Ремонт обещают выполнить в кратчайшие сроки.

Альпинисты будут восстанавливать верхний этаж дома в Белгороде после пожара
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