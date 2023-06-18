Ещё одно белгородское село попало под обстрел в воскресенье

Оба последних села страдают от обстрелов с осени прошлого года. На данный момент ВС РФ заявили, что полностью контролируют Новую Таволжанку, куда ранее заходили диверсанты. Кроме того, число обстрелов региона снизилось после начала украинского контрнаступления в Запорожье.