Ещё одно белгородское село попало под обстрел в воскресенье

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Это уже четвертый обстрел со стороны ВСУ за текущее воскресенье. По данным РСЧС, под огнём находится село Терезовка в Шебекинском горокруге.
Сегодня под обстрел также попали село Козинка Грайворонского горокруга — дважды, и село Муром Шебекинского горокруга.
Оба последних села страдают от обстрелов с осени прошлого года. На данный момент ВС РФ заявили, что полностью контролируют Новую Таволжанку, куда ранее заходили диверсанты. Кроме того, число обстрелов региона снизилось после начала украинского контрнаступления в Запорожье.