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Ещё одно белгородское село попало под обстрел в воскресенье

18 июня 2023, 12:09

ВСУ обстреливают село Терезовка в Белгородской области

РСЧС рассылает уведомления об обстреле села Терезовка в Шебекинском горокруге.
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Обстрел

Это уже четвертый обстрел со стороны ВСУ за текущее воскресенье. По данным РСЧС, под огнём находится село Терезовка в Шебекинском горокруге.

Сегодня под обстрел также попали село Козинка Грайворонского горокруга — дважды, и село Муром Шебекинского горокруга.

Оба последних села страдают от обстрелов с осени прошлого года. На данный момент ВС РФ заявили, что полностью контролируют Новую Таволжанку, куда ранее заходили диверсанты. Кроме того, число обстрелов региона снизилось после начала украинского контрнаступления в Запорожье.

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#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Приграничье#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Артем Черненко
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